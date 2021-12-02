Жительница Казани оформила кредиты в нескольких банках и перевела деньги аферистам

В полицию обратилась жительница Казани. Она рассказала, что в конце ноября ей позвонила незнакомка и, представившись сотрудником банка, спросила, не брала ли девушка недавно кредиты либо не теряла ли паспорт. Она ответила отрицательно, тогда сотрудница банка уточнила данные карты, в том числе CVV-код.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по РТ, дальше позвонил еще один «банкир». Он заверил женщину, что необходимо оформить кредиты в тех банках, где якобы мошенники это пытались сделать.

Следующий звонок поступил якобы от полицейского. Он подтвердил информацию об аферистах и заверил, что нужно взять кредиты в банках. Женщина весь день оформляла займы, а деньги перевела на счет, который продиктовали звонившие.

После внесения денежных средств потерпевшей пришло сообщение в мессенджере от сотрудника банка с текстом «Кредитная сумма успешно зачислена в связи с мошенническими действиями». В общей сложности жительница Казани перевела аферистам 382 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

