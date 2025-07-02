Жительница Казани, неоднократно оставлявшая годовалого сына без присмотра, пойдет под суд

В суд направили уголовное дело 23-летней жительницы Казани, которую обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следствия, молодая мать неоднократно оставляла своего годовалого сына без присмотра, уходя из дома на длительное время для употребления алкоголя.

В последний раз девушка ушла из дома 13 августа 2024 года, оставив мальчика одного. Малыша обнаружили полицейские и отвезли в больницу. У ребенка были выявлены проблемы со здоровьем, которые указывали на отсутствие должного питания, режима, прогулок на свежем воздухе, занятий, а также своевременного наблюдения и лечения у врачей.

За время нахождения ребенка в больнице мать ни разу не навестила сына, его жизнью и здоровьем не интересовалась. В дальнейшем мальчик был направлен в дом ребенка.