Жительница Казани может лишиться внедорожника Hummer за долги по штрафам ГИБДД

В Казани судебные приставы совместно с автоинспекторами провели очередной рейд на должников. Во время мероприятия стражи порядка остановили Hummer, за рулем которого находилась девушка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Проверив документы, выяснилось, что автоледи набрала штрафов за нарушения ПДД на 185 тыс. рублей. Оплачивать их она не спешила.

Внедорожник арестовали и отправили на штрафстоянку. Теперь у водителя есть 10 суток, чтобы погасить задолженность. В противном случае автомобиль продадут с торгов.

«Всего за прошедшую неделю в рамках рейда в республике арестовано 29 автомобилей», – уточнили в пресс-службе управления.

