Жительница Казани лишилась Porsche Cayenne за 52 штрафа ГИБДД

Приставы Казани арестовали Porsche Cayenne у местной жительницы, которая 52 раза нарушила правила ПДД. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, женщина не воспользовалась добровольным сроком оплаты, в связи с чем у нее изъяли дорогую иномарку. В ведомстве отмечают, что общая сумма штрафов составила 59 тысяч рублей.

Автомобиль должницы обнаружили в городе во время рейда. Однако управлял им молодой человек.

Через пару дней, чтобы вернуть свой автомобиль, владелица оплатила все штрафы. Помимо этого, дополнительно ей пришлось оплатить исполнительский сбор практически соразмерный сумме штрафов – 49 тысяч рублей.