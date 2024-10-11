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Жительница Казани лишилась полумиллиона рублей, пытаясь заработать на спортивных ставках
Жительница Казани лишилась 587 тысяч рублей на спортивных ставках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
Девушка рассказала, что в одном из мессенджеров познакомилась с мужчиной, который предложил заработать на спортивных ставках. Во время очередной игры ей пришло уведомление, что она выиграла полтора миллиона рублей.
Чтобы вывести деньги, необходимо было заплатить комиссию. 26-летняя жительница Казани перевела на сторонние счета 587 тысяч рублей и поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.
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