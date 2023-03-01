news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 марта 2023 10:45

Жительница Казани лишилась кроссовера за привычку ездить пьяной за рулем

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Казани вынесли приговор 38-летней местной жительнице. Она признана виновной по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В августе прошлого года на улице Боевая в Казани женщину остановили автоинспекторы. Выяснилось, что она села за руль своего кроссовера Volkswagen пьяной. Кроме того, ранее ее уже лишили прав за нетрезвую езду.

Свою вину автоледи не признала. Суд назначил ей наказание в виде 360 часов обязательных работ, лишил прав на 3 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

#пьяная езда #лишение прав #Прокуратура РТ
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное