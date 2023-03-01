Жительница Казани лишилась кроссовера за привычку ездить пьяной за рулем

В Казани вынесли приговор 38-летней местной жительнице. Она признана виновной по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В августе прошлого года на улице Боевая в Казани женщину остановили автоинспекторы. Выяснилось, что она села за руль своего кроссовера Volkswagen пьяной. Кроме того, ранее ее уже лишили прав за нетрезвую езду.

Свою вину автоледи не признала. Суд назначил ей наказание в виде 360 часов обязательных работ, лишил прав на 3 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.