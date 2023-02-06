Жительница Казани лишилась иномарки из-за 46 неоплаченных штрафов

Жительница Казани осталась без Kia Cerato за неоплаченные штрафы, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

В ведомстве отметили, что в отношении автоледи возбудили 46 исполнительных производств всего за полгода. При чем не только в Татарстане, но и в соседних регионах.

Так, 24 мая 2022 года женщина нарушила ПДД три раза, 25 мая – тоже трижды, а 26 мая – дважды. В результате общая сумма штрафов составила 27 500 рублей. А поскольку женщина вовремя их не погасила, приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на каждый штраф, общая сумма которых составила 45 000 рублей.

В процессе рейда приставы арестовали автомобиль женщины и отправили его на штрафстоянку. Теперь у нее есть 10 дней на погашение долга.