Жительница Казани лишилась двух миллионов, пытаясь избежать нежелательного кредита

50-летняя жительница Казани пытаясь избежать нежелательного кредита, перечислила мошенникам почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

19 июня женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее имя аферисты пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить мошеннические действия, ей рекомендовали пополнить безопасный счет на сумму 1 млн рублей. Женщина оформила кредит и перевела деньги на счет аферистов.

Позднее женщина узнала о существовании еще одного кредита. Таким образом она собственноручно отдала мошенникам еще 800 тысяч рублей, взятые в долг у банка.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Во избежание данных происшествий МВД Татарстана рекомендует перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц и не перечислять деньги на неизвестные счета.