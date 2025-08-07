Жительница Казани лишилась авто за долг по кредиту в 4,5 млн рублей

Фото: ГУФССП по РТ

Судебные приставы арестовали легковой автомобиль жительницы Казани за долг по кредиту в 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту было возбуждено еще в сентябре 2024 года. Все уведомления от приставов женщина игнорировала.

Получив информацию о том, что автомобиль должницы находится на одной из улиц Казани, судебные приставы незамедлительно выехали по указанному адресу. Однако к их прибытию автомобиля на месте уже не было.

Возвращаясь в отделение, один из сотрудников заметил автомобиль, государственный номер которого совпадал с номером машины, принадлежащей должнице.

После оформления всех необходимых документов легковушку отправили на спецстоянку. Теперь у должницы есть 10 дней для добровольного погашения всей суммы задолженности. В случае неисполнения требования, арестованное транспортное средство будет реализовано на торгах.