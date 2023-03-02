Жительница Казани лишилась авто и отправилась в колонию за повторную пьяную езду

В Казани осудили 31-летнюю местную жительницу, которая дважды за полгода попалась полицейским пьяной за рулем, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что 28 октября 2022 года на улице Главная в Казани автоинспекторы остановили автомобиль «Лада», за рулем которого была пьяная женщина. При проверке документов выяснилось, что в августе этого же года автоледи осудили за нетрезвую езду и приговорили к обязательным работам.

Свою вину подсудимая полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, женщину на 6 лет лишили водительских прав и конфисковали ее автомобиль.