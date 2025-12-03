Жительница Казани лишилась 400 тысяч рублей, назвав код для получения заказного письма

В Казани 39-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником почты и сообщил о заказном письме. Для его получения он попросил назвать код из СМС. Женщина доверилась и передала данные.

После этого ей начали звонить «представители» кредитных организаций и силовых структур, утверждая, что мошенники уже используют код для доступа к ее сбережениям. Под давлением жительница перевела на сторонние счета около 400 тысяч рублей. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД России по Казани, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.