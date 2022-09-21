Жительница Казани лишилась 400 тысяч, пытаясь отказаться от несуществующего займа

Жительница Казани обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой телефонных аферистов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно со слов пострадавшей, ей на мобильник позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Он заверил женщину, что некий Игорь Климентьев по ее паспорту пытается оформить кредит. Далее разговор продолжили еще несколько человек и убедили женщину перевести 425 тыс. рублей на якобы защищенные счета.

По данному факту в отделе полиции «Восход» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

