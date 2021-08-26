Жительница Казани лишилась 200 тысяч, пытаясь получить подарок от знакомого из Канады

В полицию обратилась 36-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что познакомилась в соцсетях с якобы жителем Канады. Новый знакомый представился ей Яном Иоахимом.

Между женщиной и иностранцем завязалась переписка. В какой-то момент мужчина сообщил, что отправил ей подарок, прислал фото презента и чек на 1200 канадских долларов. Ян заверил, что подарки доставят на дом – вначале посылка приедет в Москву, а после в Казань.

Через некоторое время жительнице Казани в мессенджере поступило сообщение, что ее посылка прибыла в Москву, однако за нее необходимо оплатить таможенный сбор – порядка 45 тыс. рублей. Женщина все сделала и перечислила деньги на счет. После пришло еще одно письмо, в котором сообщалось, что в посылке крупная сумма в валюте и перевозка такого груза по России запрещена. Чтобы уладить вопрос нужно было перечислить еще 180 тыс. рублей, что она и сделала.

Спустя два дня ей вновь написали и попросили счет для пересылки валюты, а за конвертацию потребовали плюсом 200 тысяч. После этого жительница Казани обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

