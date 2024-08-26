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Новости Татарстана и Казани
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Жительница Казани лишилась 150 тысяч, переведя деньги на «безопасный счет»
Пытаясь обезопасить свои сбережения, жительница Казани попалась на уловки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
30-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Он сообщил, что ее банковский счет находится под угрозой и нужно срочно перевести деньги на другой счет для их безопасности.
Женщине поверила злоумышленнику и перевела все свои деньги на указанные им счета. Затем мошенник перестал отвечать на звонки, и женщина поняла, что ее обманули. Сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей.
В настоящее время возбуждено дело по статье «Мошенничество». Полицейские ведут поиски подозреваемых.
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