Жительница Казани лишилась 150 тысяч, переведя деньги на «безопасный счет»

Пытаясь обезопасить свои сбережения, жительница Казани попалась на уловки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

30-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Он сообщил, что ее банковский счет находится под угрозой и нужно срочно перевести деньги на другой счет для их безопасности.

Женщине поверила злоумышленнику и перевела все свои деньги на указанные им счета. Затем мошенник перестал отвечать на звонки, и женщина поняла, что ее обманули. Сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждено дело по статье «Мошенничество». Полицейские ведут поиски подозреваемых.