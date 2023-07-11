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Жительница Казани лишилась 100 тыс. рублей, используя сервис поиска попутчиков
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Жительница Казани попалась на уловку злоумышленника, когда использовала сервис поиска попутчиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
32-летняя женщина забронировала поездку в другой город. Через какое-то время с ней связался водитель и прислал ссылку для оплаты. После того, как она ввела реквизиты карты, со счета были списаны 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено дело о краже с банковского счета. Полицейские устанавливают злоумышленника.
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