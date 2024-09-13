Жительница Казани купила новый смартфон, чтобы перевести 300 тысяч мошенникам

Женщине начали поступать звонки от якобы представителей различных правоохранительных структур, которые оповестили ее о том, что неизвестные пытаются перевести денежные средства с ее банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Испугавшись за свои сбережения, жительница Казани по указанию мошенников купила новый смартфон и установила на нем приложение для перевода денег на «безопасный счет». Таким образом она отправила мошенникам более 300 тысяч рублей.

В отделе полиции «Танкодром» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.