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Жительница Казани купила новый смартфон, чтобы перевести 300 тысяч мошенникам
Женщине начали поступать звонки от якобы представителей различных правоохранительных структур, которые оповестили ее о том, что неизвестные пытаются перевести денежные средства с ее банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.
Испугавшись за свои сбережения, жительница Казани по указанию мошенников купила новый смартфон и установила на нем приложение для перевода денег на «безопасный счет». Таким образом она отправила мошенникам более 300 тысяч рублей.
В отделе полиции «Танкодром» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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