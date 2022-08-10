Жительница Казани изрезала гостя за отказ дать ей позвонить

В Казани 36-летняя местная жительница подозревается в покушении на убийство, сообщил старший помощник СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 7 августа женщина устроила у себя дома застолье и позвала в гости 45-летнего приятеля. Во время общения она попросила у гостя телефон, чтобы позвонить, однако тот ей отказал. Тогда хозяйка квартиры взяла нож и не менее 4 раз ударил им мужчину в грудь и живот.

Потерпевшего доставили в больницу, где смогли спасти. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.

