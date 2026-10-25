Жительница Казани госпитализирована после пожара на балконе

69-летняя жительница Казани пострадала на пожаре в квартире. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось в одном из домов по улице Гагарина. На балконе на третьем этаже загорелся матрас. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Прибывшие на место пожарные вывели из горящей квартиры 71-летнего мужчину и 69-летнюю женщину, задействовав спасательное устройство капюшонного типа. Мужчина не пострадал, а женщина получила отравление продуктами горения. Ее доставили в городскую больницу № 7 в состоянии средней степени тяжести.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.