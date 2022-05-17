Жительница Казани едва не лишилась 7 млн, пытаясь отказаться от несуществующего кредита

В Казани в полицию обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как выяснилось, на телефон женщине поступил звонок от якобы сотрудницы банка, которая рассказала, что на клиентку пытаются оформить кредит злоумышленники. Чтобы от него отказаться, необходимо взять другой займ и перевести его на указанные реквизиты. После общение по мессенджеру продолжила другая сотрудница. Чтобы убедить женщину, звонившая соединила ее с представителем правоохранительных органов.

Поверив сотруднице банка, жительница Казани оформила кредит на 653 тыс. рублей. Деньги она перевела на указанные реквизиты.

На следующий день женщине вновь позвонила работник финансового учреждения. В этот раз она сообщила, что нужно взять займ на большую сумму – в 7 млн рублей. Женщина вновь взяла кредит и собиралась перевести деньги на счет. Уже в банке у нее поинтересовались, для чего она оформила такой крупный займ. Женщина объяснила, после чего сотрудники банка рассказали, что она стала жертвой мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

