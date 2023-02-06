Жительница Казани, доверившись аферистам, взяла кредит и перевела им более млн рублей

Жительница столицы Татарстана перевела телефонным аферистам более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Несколько дней назад на смартфон 54-летней женщины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и убедил ее в том, что на ее имя некто оформил кредит.

Мужчина предложил потерпевшей отправиться в ближайший банкомат и взять еще один кредит, чтобы погасить долг. В итоге женщина отправила злоумышленнику 1 млн 200 тысяч рублей.

Когда она поняла, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.