Жительница Казани, доверившись аферистам, взяла кредит и перевела им более млн рублей
Жительница столицы Татарстана перевела телефонным аферистам более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Несколько дней назад на смартфон 54-летней женщины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и убедил ее в том, что на ее имя некто оформил кредит.
Мужчина предложил потерпевшей отправиться в ближайший банкомат и взять еще один кредит, чтобы погасить долг. В итоге женщина отправила злоумышленнику 1 млн 200 тысяч рублей.
Когда она поняла, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.