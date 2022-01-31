Жительница Казани до ночи переводила деньги аферистам, пытаясь избавиться от кредита

В отдел полиции обратилась 31-летняя жительница Казани. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по РТ.

Женщина рассказала, что накануне ей поступил звонок от якобы сотрудника банка, который заверил, что злоумышленники украли базу данных клиентов банка и оформили на нее кредиты.

После этого жительницу Казани переключали на других сотрудников, которые убедили оформить кредиты и перевести их на безопасные счета. Женщина до глубокой ночи переводила деньги на указанные реквизиты. Когда звонившие прислали ей документы о якобы погашенных кредитах, женщина поняла, что ее обманули.

В общей сложности потерпевшая перевела аферистам более полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».