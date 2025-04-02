Жительница Казани, чья дочь едва не выпала с карниза на шестом этаже, пойдет под суд

Прокуратура Советского района Казани направила в суд дело 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в оставлении в опасности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 10 февраля женщина оставила свою шестилетнюю дочь без присмотра в закрытой комнате и ушла в другую к сожителю.

Девочка, оставшись без присмотра матери, открыла окно и выбралась на карниз шестого этажа, подвергая себя опасности падения с высоты. К счастью, она осталась невредимой.