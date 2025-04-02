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Происшествия 2 апреля 2025 16:00

Жительница Казани, чья дочь едва не выпала с карниза на шестом этаже, пойдет под суд

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Прокуратура Советского района Казани направила в суд дело 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в оставлении в опасности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 10 февраля женщина оставила свою шестилетнюю дочь без присмотра в закрытой комнате и ушла в другую к сожителю.

Девочка, оставшись без присмотра матери, открыла окно и выбралась на карниз шестого этажа, подвергая себя опасности падения с высоты. К счастью, она осталась невредимой.

Фото: Прокуратура РТ

#Уголовное дело #Прокуратура
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