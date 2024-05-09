Жительница Камского Устья: Дед участвовал во взятии Берлина, освобождении Варшавы и Вены

Фото: газета «Волжские Зори»

Жительница Камско-Устьинского района Татарстана Лера Макарчева присоединилась к акции «Мой Герой — моя семья» и рассказала о своем деде — участнике Великой Отечественной войны Николае Макарчеве. Об этом пишет местная газета «Волжские Зори».

Николай Михайлович Макарчев родился 20 июля 1926 года в деревне Мордовский Каратай (ныне — Камско-Устьинский район РТ). Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, он был призван в Красную армию. Сначала попал в дислоцированную в Марийской АССР, в поселке Суров, 46-ю запасную стрелковую дивизию, незадолго до того переформированную из 46-й запасной стрелковой бригады.

Через двадцать дней дед был отправлен в 63-й гвардейский стрелковый полк. Эта часть входила в состав 1-го Белорусского фронта и участвовала в боях под Варшавой.

«Он был смелым и смекалистым солдатом. Об этом говорят его награды, которые он получил за один военный год. За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наш дед награжден медалями „За отвагу“, „За освобождение Варшавы“, „За взятие Берлина“, „За освобождение Вены“, „За победу над Германией“», — перечислила внучка награды деда, который «в любой ситуации <...> бесперебойно обеспечивал подразделение боеприпасами».

Макарчева, в частности, вспомнила об эпизоде, имевшем место в ходе Берлинской операции. 23 апреля 1945 года во время доставки боеприпасов на передний край на бойца напали пять немецких солдат. Он гранатой уничтожил троих из них, после чего взял в плен двоих оставшихся. За этот подвиг он был представлен к ордену «Красная Звезда».

Вернулся Николай Макарчев в родную деревню только в 1950 году. Работал шофером в колхозе «Просвет», затем трудился в рыбацкой артели села Лаптевка Тетюшского района.

«Наш дед один из двух живых участников Великой Отечественной войны, кто встречает День Победы вместе с нами. Мы желаем ему здоровья, очень любим его и гордимся, что наш дед настоящий герой», — заключила жительница Камского Устья.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.