Жительница Камско-Устьинского района: Прабабушка и прадедушка добровольцами ушли на фронт

Жительница Камско-Устьинского района Татарстана Полина Гаврилкина в рамках флешмоба «Мой Герой — моя семья» поделилась историей прадедушки и прабабушки, которые добровольцами ушли на фронт.

Владимир Гаврилкин родился 14 мая 1925 году в городе Грозном. В неполные восемнадцать лет ушел добровольцем в Красную армию. Воевал на Северо-Кавказском фронте, где через некоторое время стал командиром минометного расчета. Командовал тогда этим фронтом маршал Советского Союза Семен Буденный.

«В боях за Кавказ прадедушка был ранен и попал в госпиталь. После госпиталя его направили служить в 9-ю армию, которая входила в состав Южного фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина», — рассказала Полина Гаврилкина.

При освобождении Ростова армией, в которой воевал Владимир Гаврилкин, он был удостоен ордена Красной Звезды, а за оборону Кавказа его наградили медалью «За оборону Кавказа». В 1943 году Южный фронт был преобразован в 4-й Украинский фронт.

«При освобождении Ростова прадедушка был тяжело контужен и снова попал в госпиталь. После госпиталя продолжил воевать в составе 2-го Украинского фронта. При освобождении Днепропетровска он был награжден медалью „За отвагу“, и ему было присвоено воинское звание „старший лейтенант“», — поделилась рассказчица.

В Германии Владимир Гаврилкин служил в составе советских оккупационных войск. Там он и познакомился с прабабушкой Анастасией Тихомировой, которая служила в госпитале санитаркой. Ее боевой путь начался с Калуги, откуда она была родом. Когда немцы подошел к Москве, она добровольцем ушла на фронт.

«Вскоре прадедушка и прабабушка поженились. В 1947 году прадедушку направили из Германии в Прикарпатский военный округ. И прабабушка, как жена, поехала с ним на борьбу с бандеровцами», — продолжила рассказ правнучка.

Позже Владимир Гаврилкин был направлен на курсы в Краснознаменную Высшую офицерскую кавалерийскую школу имени Буденного, которую закончил в 1953 году с присвоением звания майора.

По окончании школы его направили командиром на курсы переподготовки офицерского состава в город Львов.

«После прихода к власти Хрущева прадедушка, как и многие тысячи офицеров, попал под сокращение. Он поступил во Львовский университет учиться на журналиста. Закончив университет, работал журналистом в газетах „Львовская Правда“ и „Слава Родине“», — рассказала жительница Татарстана.

Владимир Гаврилкин награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», многими юбилейными медалями. Прабабушка награждена медалью «За победу над Германией».