Жительница Камских Полян родила восьмого ребенка на трассе в машине скорой помощи

Жительница Камских Полян родила восьмого ребенка прямо в машине скорой помощи. Об этом рассказали в Нижнекамской ЦРМБ.

Как выяснилось, 42-х летняя мамочка ждала фельдшеров на скамейке, у своего подъезда. Женщина торопилась, чувствовала, что все развивается стремительно.

«Мы взяли ее в машину, осмотрели, положили на носилки, посчитали схватки и выдвинулись в Нижнекамский роддом. Но машину пришлось срочно остановить, сразу же после железнодорожного переезда, напротив села Нижнее Афанасово. Роды произошли прямо на трассе», – рассказывает фельдшер Елена Старостина.

Медики отмечают, что все происходило очень быстро, появление на свет малыша и перерезание пуповины заняло 8 минут. Мальчик родился здоровым, вес его был чуть больше 2 кг. По шкале Апгара медики поставили ему 9 баллов.

«Мамочка была в прекрасном расположении духа, благодарила нас. Когда увидела малыша с восхищением сказала: "Ну, вот, Мишенька родился!". Сразу же позвонила мужу, сообщила ему, что сын похож на него. Это было очень мило, конечно, мы все получили такой адреналин, что не описать словами», – вспоминает медик.

Фото: © Пресс-служба НЦРМБ

За многолетнюю практику опытным фельдшерам приходилось принимать роды на дому и в карете скорой помощи. Теперь этот список пополнит мальчик, который стал восьмым в семье. Отдельно фельдшеры благодарят своего водителя, Василия Останина, в его практике это был первый случай, потому он переживал больше всех. Василий Анатольевич очень бережно и внимательно довез мамочку и новорожденного малыша до роддома, где их сразу же встретили врачи.