Жительница Елабуги пыталась заработать на оценке отелей, но потеряла более 400 тысяч

29-летняя жительница Елабуги захотела заработать на оценке отелей, но потеряла крупную сумму, став жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров ей написала незнакомка, предложив дополнительный доход. Заинтересовавшись этим предложением, потерпевшая согласилась. Затем с ней связалась другая девушка, которая представилась администратором, и объяснила суть работы. Потерпевшей необходимо было делать скриншоты кафе и отелей и размещать их на указанном сайте. После этого ей должны были поступать деньги за выполненную работу. Также требовалось бронировать отели за свой счет, после чего потраченные деньги должны были вернуться с дополнительными бонусами.

Следуя инструкциям, елабужанка начала бронировать отели, переводя деньги на указанные мошенниками счета. В течение нескольких дней она перевела на эти счета более 400 тысяч рублей. Но когда девушка попыталась вернуть свои деньги, ей сказали, что нужно еще внести 400 тысяч. Тогда она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».