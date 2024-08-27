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Жительница Елабуги потеряла более 5,8 млн рублей из-за лжеброкеров
63-летняя жительница Елабуги стала жертвой крупного мошенничества, потеряв 5 819 000 рублей на фальшивых инвестициях. Женщина обратилась в местное отделение полиции с заявлением о преступлении, сообщили в МВД России по РТ.
По словам потерпевшей, она нашла в интернете объявление о возможности получения дополнительного дохода через инвестиции. Заинтересовавшись предложением, она оставила свои контактные данные на указанном сайте. Вскоре ей позвонила неизвестная, предложившая установить программу для видеосвязи.
В течение месяца женщина общалась с различными псевдо-экспертами через эту программу. Они давали инструкции по инвестированию и переводу средств, требуя при этом демонстрировать экран телефона. Когда пенсионерка решила вывести деньги, мошенники стали требовать дополнительных вложений под разными предлогами.
Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы.
МВД Татарстана призывает граждан к бдительности, напоминая о недопустимости выполнения финансовых указаний от незнакомцев и установки неизвестных программ на свои устройства по рекомендации посторонних лиц.
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