Жительница Елабуги попала в реанимацию после укуса змеи

В Елабуге зафиксирован первый случай укуса змеи в этом году. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Минздрава РТ.

Змея укусила 75-летнюю женщину в палец правой руки, когда она собирала ягоды неподалеку от села Старый Куклюк. Пенсионерку доставили в реанимационное отделение Елабужской центральной районной больницы.

Женщине оказали своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

В Татарстане встречаются четыре вида змей: неядовитые — уж и медянка, а также два вида гадюк — обыкновенная и степная, занесенные в Красную книгу РТ.

Минздрав республики напоминает жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности при прогулках на природе, особенно во время сбора ягод и грибов.