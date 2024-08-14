Жительница Дербышек отдала мошенникам более 2 млн рублей

В Дербышках 56-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла более 2 млн рублей, из которых 1,8 млн – взяты в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников сотового оператора, убедили женщину предоставить им доступ к ее банковскому приложению якобы для продления договора обслуживания. Затем злоумышленники перевели все ее средства на свои счета.

В результате возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Полицейские проводят все необходимые оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых.