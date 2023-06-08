Жительница Чистополя потеряла более 3-х миллионов рублей, доверившись мошенникам

В начале года местная жительница решила заняться инвестированием и передала в руки мошенников 2,9 млн рублей. Осознав, что обещанной прибыли она не получит, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Несмотря на горький опыт, 62-летняя женщина вновь решила инвестировать. В начале июня ей позвонил брокер, который рассказал о возможности вывода ранее инвестированных денег, а также получить проценты. Однако для этого необходимо вложить еще 200 тыс. рублей.

В надежде получить потерянные миллионы, женщина перевела деньги брокеру, после чего тот перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.