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Руc Тат
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Происшествия 8 июня 2023 13:31

Жительница Чистополя потеряла более 3-х миллионов рублей, доверившись мошенникам

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В начале года местная жительница решила заняться инвестированием и передала в руки мошенников 2,9 млн рублей. Осознав, что обещанной прибыли она не получит, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Несмотря на горький опыт, 62-летняя женщина вновь решила инвестировать. В начале июня ей позвонил брокер, который рассказал о возможности вывода ранее инвестированных денег, а также получить проценты. Однако для этого необходимо вложить еще 200 тыс. рублей.

В надежде получить потерянные миллионы, женщина перевела деньги брокеру, после чего тот перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

#мошенники
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