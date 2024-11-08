Жительница Чистополя «купила» у мошенников морепродукты почти на 100 тысяч

В Чистопольском районе 32-летняя местная жительница захотела купить в интернете морепродукты и стала жертвой мошенников.

Как сообщают в МВД по РТ, женщина увидела в интернете объявление о продаже морепродуктов. Она заинтересовалась этим предложением и оставила заявку на сайте. Спустя некоторое время с ней связался сотрудник компании, который сообщил, что продукция поставляется напрямую из Хабаровска. Он заверил её в высоком качестве товаров, гарантируя их свежесть и превосходный вкус.

В процессе общения через мессенджер покупательница и продавец обсудили ассортимент, стоимость и условия доставки. Женщина решила не запрашивать у продавца никаких документов, поверив ему на слово, перевела 90 тысяч рублей. Однако заказ так и не был доставлен. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».