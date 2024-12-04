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Жительница Челнов, пытаясь заработать, потеряла более 300 тысяч рублей
38-летняя жительница Челнов решила увеличить свой доход и в одной из соцсетей увидела предложение о дополнительном заработке.
Женщина откликнулась и начала работу. Ровно четыре дня жительница Автограда пыталась приумножить свой доход, но дело ограничивалось лишь тем, что по указке мошенников она отправляла разные суммы денег на неизвестные счета.
В итоге женщина потеряла свыше 330 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас аферистов ищут, им грозит до шести лет лишения свободы.
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