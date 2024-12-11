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Происшествия 11 декабря 2024 10:03

Жительница Челнов просит ускорить расследование смерти новорожденной дочери

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Жительница Татарстана обратилась в Информационный центр СК и рассказала, что неправильные действия врачей во время родов в одной из больниц Набережных Челнов, куда беременную женщину госпитализировали в феврале 2022 года, привели к смерти ее новорожденной дочери. Кроме того, она считает, что в медицинские документы были внесены ложные сведения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому ускорить расследование уголовного дела.

«Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика родоразрешения привела к гибели ребенка. Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Также высказывается мнение, что в медицинские документы внесены недостоверные сведения», - рассказали в ведомстве.

Сейчас ситуация находится под контролем центрального аппарата СК России.

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