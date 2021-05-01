Жительница Челнов, прошедшая блокаду Ленинграда, рассказала о вакцинации от Covid-19

Жительнице Набережных Челнов Марие Селивановой 84 года, она пережила блокаду Ленинграда. Накануне она привилась от коронавирусной, сообщает Управление здравоохранения по Автограду.

У женщины двое сыновей, зимой старший сын переболел Covid-19 в легкой форме. Заразилась и невестка, ей повезло меньше, болезнь протекала тяжело, более 40% легких поразились инфекцией. Месяц она лечилась дома, а восстановление организма продолжается до сих пор. Это убедило Марию Борисовну в необходимости вакцинации.

«Чтобы обезопасить себя и своих близких, я сделала прививку против коронавируса», — передают в горздраве ее слова.

Женщине оба компонента ввели в городской поликлинике № 8 при Госпитале для ветеранов воин.

«Не болело даже место укола. Процедура прошла быстро, долго ждать не пришлось — передо мной в очереди в процедурный кабинет стояли 5 человек», — рассказала блокадница.

Она уверена, что сидеть дома на самоизоляции — не выход, и только массовая вакцинация быстро вернет жизнь к привычному течению.

В год начала Великой Отечественной войны Марии Борисовне исполнилось 4 года. «Нас у родителей было трое. Отец погиб в первые годы войны и был похоронен в братской могиле. Жизнь в Ленинграде с каждым днем становилась все тяжелее — наступил страшный голод. Еды не хватало, суточная пайка хлеба на одного человека составляла 125 грамм. И он был совсем не похож на тот, что продают сегодня в магазине — тяжелый и темного цвета», — поделилась она.

В Набережные Челны Мария Борисовна со своей семьей переехала в 1971 году.