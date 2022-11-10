Жительница Челнов приготовила 56 коробок чак-чака для военнослужащих

Жительница Набережных Челнов, активный председатель территориального общественного самоуправления «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова приготовила 56 коробок чак-чака для российских военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

В городской администрации отмечают, что Мадина — человек с активной гражданской позицией и что она не могла остаться в стороне от происходящих в стране событий. Более десяти лет она готовила чак-чак на заказ, а вот теперь делает его для военных.

«Решила отправить нашим воинам гостинчик, сделанный своими руками», — рассказала женщина.

К приготовлению сладкого угощения присоединилась еще две неравнодушные жительницы Челнов — Рахиля и Светлана. «За два дня было приготовлено и упаковано 56 коробок (более 10 килограммов), которые отправятся „Полевой Почтой Герат“ своему адресату», — говорится в сообщении.