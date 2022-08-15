Жительница Челнов попала в больницу, надышавшись дымом на пожаре в собственной квартире

Сегодня рано утром по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одном из жилых домов на улице Королева в Челнах. В квартире на пятом этаже загорелся натяжной потолок в ванной комнате.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате пожара пострадала 63-летняя женщина – ее с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести доставили в местную больницу.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.