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Ру Тат
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Происшествия
15 августа 2022  08:06
Павел Климчак

Жительница Челнов попала в больницу, надышавшись дымом на пожаре в собственной квартире

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Сегодня рано утром по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одном из жилых домов на улице Королева в Челнах. В квартире на пятом этаже загорелся натяжной потолок в ванной комнате.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате пожара пострадала 63-летняя женщина – ее с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести доставили в местную больницу.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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