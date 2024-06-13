Жительница Челнов подала на соседа в суд из-за громкого лая собак

В Набережных Челнах суд рассмотрел дело местной жительницы, которая пожаловалась на соседских собак. Информация появилась на сайте суда.

Женщина требовала избавиться от собак соседа, который живет на верхнем этаже. Судя по материалам дела, ответчик проживает с семьей, кошкой и тремя собаками. Отмечается, что «в отсутствие хозяев собаки лают и воют, успокаиваются с приходом хозяев домой».

Челнинка также опросила соседей и установила, что лай собак слышен с 9 до 3 этажи подъезда. Лай собак мешает отдыху, однако попытки разговоров с хозяйкой собак результата не дали.

Ранее женщина обращалась с проблемой к начальнику районного ОВД. Однако стражи порядка установили, что лай собак ночью отсутствует. Соседи характеризуются «как положительные граждане, за собаками убирают вовремя».

После обращения в суд на место прибыл и начальник челнинского отдела Главного управления ветеринарии. Специалист рекомендовал ответчику сократить количество домашних животных через передачу новым владельцам.

Между тем суд пришел к выводу о том, что животные не входят в перечень потенциально опасных собак, а уход за ними осуществляется надлежащим образом. Отмечается, что «ответчиком надлежаще обеспечивается тишина в принадлежащей ей квартире». При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска.

Кроме того, ранее в суде уже рассматривали подобное дело о запрете содержания кошек в жилом помещении и возложении обязанности передать их в приют. Суд также вынес решение об отказе.