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Жительница Челнов перешла из учителей в предприниматели
Жительница Челнов Гульнара Исламова рассказала, как она после 25 лет педагогического стажа занялась предпринимательской деятельностью.
До открытия своего дела она успела получить два высших образования – педагогическое и экономическое. Потом училась на разных тренингах и курсах.
Причем 18 лет из общих 25-ти женщина проработала в школе и даже получала грант «Наш лучший учитель» в Татарстане.
Однако в определенный момент Исламова поняла, что хочет больше творчества и самостоятельности. В итоге она решила открыть репетиторский центр, куда стала привлекать учителей, пишут «Челнинские известия».
Помог в развитие такого бизнеса Центр занятости. Ей выделили деньги от государства и «плюс» она добавила свои личные – в общей сложности набралось свыше 100 тыс. рублей. Эти деньги ушли на обустройство учебного помещения (парты, доски и т.д.).
Интересно, что бизнес-леди уже побеждала в конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024» в номинации «Начинающий предприниматель».
Напомним, что деньги на развитие своего дела Центр занятости выделяет в рамках господдержки.
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