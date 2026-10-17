Жительница Челнов отравилась дымом на пожаре в ее кухне

76-летняя женщина пострадала на пожаре в квартире дома 37/29 в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в квартире на 9-м этаже, мебель и натяжной потолок горели на кухне. Огонь удалось потушить до приезда пожарных. Женщина получила острое отравление продуктами горения, ее доставили в больницу № 2. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Причина происшествия устанавливается.