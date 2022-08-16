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Ру Тат
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Происшествия
16 августа 2022  15:35
Елена Саляхова

Жительница Челнов отправилась за решетку на 4 месяца за долги по алиментам

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Набережночелнинский городской суд Татарстана вынес приговор местной жительнице, которая не платила алименты на ребенка. Об этом «Татар-информу» стало известно от пресс-службы суда.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Известно, что женщина систематически уклонялась от уплаты алиментов, в результате накопился большой долг. На челнинку завели уголовное дело. Суд решил отправить ее в колонию-поселение на четыре месяца.

#Набережные Челны #суд #алименты
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