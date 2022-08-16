Жительница Челнов отправилась за решетку на 4 месяца за долги по алиментам

Набережночелнинский городской суд Татарстана вынес приговор местной жительнице, которая не платила алименты на ребенка. Об этом «Татар-информу» стало известно от пресс-службы суда.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Известно, что женщина систематически уклонялась от уплаты алиментов, в результате накопился большой долг. На челнинку завели уголовное дело. Суд решил отправить ее в колонию-поселение на четыре месяца.