Жительница Челнов отдала лжеброкерам 4 млн рублей

Женщина из города Челны потеряла более трех миллионов рублей, вложив их в мошенническую схему. В течение четырех месяцев она брала кредиты и переводила деньги мошенникам, думая, что инвестирует в реальный бизнес, сообщили в МВД по РТ.

Все началось с онлайн-игры, где женщина увидела рекламу о возможности заработать на инвестициях. Она заполнила анкету для начинающих инвесторов, после чего ей позвонили и представились менеджерами инвестиционной компании. Они обучили ее основам торговли и предложили зарегистрироваться на их платформе, где женщина внесла первый взнос в 100 тысяч рублей.

Когда ее «прибыль» начала расти, «наставники» попросили внести еще денег. Женщина взяла кредиты и передала наличные курьеру, который вручил ей фиктивный договор. После этого она увидела увеличение баланса на своем финансовом кабинете и начала оплачивать различные «услуги», такие как страхование вклада и лицензию.

Однако обещанную прибыль она смогла вывести только однажды на сумму всего 20 долларов. В итоге «наставники» заблокировали ее номер и прекратили всякую связь. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками финансовых учреждений.