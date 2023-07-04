Жительница Челнов отдала лжебанкирам более 750 тысяч рублей, взятые в долг

Жительница Челнов отдала лжебанкирам 761 тыс. рублей, которые взяла в кредит. Об этом сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Набережным Челнам.

Как удалось выяснить, женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился полицейским. Он сообщил, что на челнинку возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России. Женщина не поверила мужчине и бросила трубку.

На следующий день ей снова позвонили неизвестные и представились работниками банка. Поверив лжебанкирам, женщина начала следовать инструкциям мошенников. Она отправилась в указанный мошенниками банк, в котором нужно взять кредит на 750 тысяч рублей. По словам аферистов, после проведения следственных действий кредит закроют, и ей будет положена премия. Однако женщине отказали в кредите. Тогда ей посоветовали обратиться в другой банк и запросить меньшую сумму – 600 тысяч. Но и в этом банке заявительнице отказали.

Тогда женщина рассказала об имеющихся у нее вкладах. Преступник сообщил, что именно с этих счетов и похищают деньги.

Убедившись в том, что блокирует доступ к мошенникам, женщина получила более 790 тысяч и отправила мошенникам. После перевода денег лжебанкиры перестали выходить на связь. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело о мошенничестве.