Жительница Челнов надышалась дымом от загоревшейся в квартире микроволновки

Сегодня в 15.20 по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в комплексе 14/10 в Набережных Челнах.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в одной из квартир на пятом этаже высотки загорелась микроволновка. В результате случившегося жительница дома надышалась дымом – ее передали врачам.

Эвакуация жильцов не проводилась. Предположительно, причина пожара электротехническая. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.