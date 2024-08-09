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Жительница Челнов лепит образы известных личностей из глины
Жительница Челнов Галина Березина мастерит уникальные глиняные фигуры – разных известных личностей. Этим ремеслом она занимается уже больше 20 лет. Причем для своих фигурок женщина является и визажистом, и парикмахером, и портным, пишет «Татарстан 24».
Интересно, что у нее есть куклы, которые воплощают образы певца Филиппа Киркорова, Президента РФ Владимира Путина, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и Раиса республики Рустама Минниханова. Причем фигуры прорисованы до деталей: видно от морщин до бровей.
Также у мастерицы есть маленькая копия испаночки, которая является ее талисманом. Подробнее – в сюжете.
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