Жительница Бугульмы хотела похвастаться драгоценностями, а потеряла 200 тысяч рублей

Жительница Бугульмы хотела похвастаться драгоценностями, а потеряла порядка 200 тысяч рублей.

Как сообщают в МВД по РТ, женщина пригласила к себе домой знакомую пару и, распивая алкоголь, показала гостям шкатулку с драгоценностями. Спустя несколько дней к ней домой снова пришел знакомый. Дождавшись, пока хозяйка уснет, 30-летний мужчина украл из шкатулки украшения общей стоимостью 200 тысяч рублей и сдал их в ломбард, получив порядка 120 тысяч рублей. При этом часть украшений была им утеряна.

Схожий случай произошел в поселке Подгорный Бугульминского района. В конце февраля 41-летний мужчина распивал спиртное со знакомыми. Проснувшись утром, он обнаружил, что было украдено его обручальное кольцо стоимостью порядка 30 тысяч рублей. Выяснилось, что украшение стянула с руки ранее судимая 40-летняя местная жительница. После этого она выехала в Бугульму и сдала кольцо в ломбард, потратив вырученные деньги на свои нужды.

Обвиняемые из обоих случаев признали свою вину и находятся под подпиской о невыезде.