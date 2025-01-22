Жительница Бугульмы стала жертвой аферистов, пытаясь вывести проценты от инвестиций

Жительница Бугульмы увидела в интернете рекламу об инвестициях и решила попробовать. Ей позвонила девушка и рассказала о том, как можно увеличить свой доход. Пенсионерке дистанционно помогли установить различные программы и в течение нескольких дней вели с ней видеозвонки.

Когда женщина внесла на указанный счёт миллион рублей, она захотела вывести проценты, но ей сообщили, что нужно заплатить страховку и комиссию за вывод – 300 тысяч рублей. Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию.