Жительница Бугульмы с маленьким ребенком попали в больницу из-за отравления газом

В Бугульме мать с ребенком попали в больницу из-за отравления угарным газом.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госжилинспекции РТ, вентиляционная система их дома на улице Чайковского работала с нарушениями – при закрытии окон вытяжка переставала работать. После обнаружения проблемы их квартиру временно отключили от газоснабжения.

Кроме того, в Бугульме 68-летняя женщина и ее 72-летний супруг были госпитализированы с отравлением газом средней тяжести. Причиной отравления также стало нарушение тяги при закрытой форточке, а также заклеенный газетой вентканал.

В одном из домов на Оршанской обнаружилось полное отсутствие тяги в дымоходе. По счастью, в этом случае пострадавших нет.

В Казани на улице Гвардейской из-за слабой работы вытяжки плохо себя почувствовала 30-летняя женщина. От госпитализации она отказалась. После проведения проверки и выявления нарушений от газа в ее доме было отключено 13 квартир.

Также проблемы с вытяжкой обнаружились на улице Авангардная – тут отключили весь подъезд, а также на Гвардейской и Гагарина, где суммарно во избежание трагедии прекратилось газоснабжение 18 квартир.