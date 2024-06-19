Жительница Болгара выплатила четверть миллиона по кредиту, чтобы продать автомобиль

Уроженка города Болгар в Татарстане полностью погасила крупный долг по кредиту перед одним из российских банков, чтобы иметь возможность продать свой автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Женщина задолжала финансовой организации более 250 тысяч рублей. При этом, имея регистрацию в Болгаре, она фактически проживала в съемном жилье в Казани, что существенно затрудняло работу судебных приставов по принудительному взысканию задолженности.

Для воздействия на должницу приставы не только арестовали ее банковские счета и наложили временный запрет на выезд за пределы России, но и ввели ограничение на совершение сделок с принадлежащим ей имуществом, в частности с автомобилем Kia Rio.

Эта мера оказалась решающей. Когда женщина приехала на одну из казанских авторынков, чтобы продать иномарку, ей отказали в оформлении договора купли-продажи из-за наложенного судебными приставами запрета на распоряжение авто.

Осознав, что продать машину с долгом не удастся, татарстанка оперативно погасила всю сумму задолженности перед банком.