Жительница блокадного Ленинграда Рукия Сахабутдинова отмечает 95-летний юбилей

Жительница блокадного Ленинграда Сахабутдинова Рукия Гатиятулловна из Нижнекамска сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Рукия Гатиятулловна родилась в Кронштадте в многодетной семье рабочих. Ее брат Абубакир – участник Великой Отечественной войны, был подводником, умер в 1994 году. В 1943 году под Ленинградом погиб второй брат Сагитулла. Остальные члены семьи были эвакуированы по Ладожскому озеру. После эвакуации на другой стороне Ладоги умерли отец и третий брат, место их захоронения неизвестно», – рассказали в пресс-службе.

Уцелевшие члены семьи поехали в Татарстан, на родину родителей. Но, не доехав до Казани, у Рукии Гатиятулловны умерла мать. Детей отправили в детский дом в деревню Субаш-Аши.

«Рукие Гатиятулловне запомнился блокадный Ленинград тем, что все время хотелось есть. Детям не разрешали бегать и прыгать, чтобы они сохраняли силы», – отметили в пресс-службе.

Сахабутдинова в Нижнекамске проживает с 1973 года. Она работала крановщицей на шинном заводе до выхода на пенсию. Рукию Гатиятулловну всегда отличала активная жизненная позиция. Она с радостью делится своими воспоминаниями, жизненным опытом с подрастающим поколением. К сожалению, сейчас никого из ее родственников не осталось в живых.

На протяжении 24 лет жительница Татарстана получает социальные услуги в КЦСОН «Милосердие». Она – активистка, волонтер, ведет здоровый образ жизни, занимается благотворительностью, помогает участникам СВО. Социальные работники отзываются о ней как о жизнерадостном, добром и позитивном человеке.

Рукия Гатиятулловна имеет звание «Ветерана труда», знак «Житель блокадного Ленинграда», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».