Жительница блокадного Ленинграда рассказала, почему переехала в Зеленодольск

Элле Квашниной было пять лет, когда Ленинград окружили фашисты. Девочку эвакуировали на барже, а затем отправили в Челябинск.

Как вспоминает женщина, их эвакуировали из Ленинграда на открытой грузовой машине.

«Панамки слетали – родители их подбирали. Нам повезло, что нас не разбомбило», – цитирует Квашнину «Татарстан 24».

После войны девочка вернулась в Ленинград, окончила там школу и фабрично-заводское училище. Получив образование, она долго трудилась на местной фабрике «Скороход», делая там детскую обувь.

Однако в 1963 году она вместе с мужем переехала в Зеленодольск. По словам женщины, ее супруг «служил на Неве» и тут его друг позвал их семью переехать в город Татарстана.

«Сказал, что рыбалка (в Зеленодольске – прим. Т-и) хорошая», – вспоминает Квашнина.

В этом году Квашнину поздравили сразу с двумя событиями: годовщиной снятия блокады Ленинграда и присвоением Зеленодольску звания «Город трудовой доблести». Сегодня Эллу Сергеевну окружает заботой ее семья, а также ежегодно приглашают на празднование Дня Победы на заводе имени Горького.